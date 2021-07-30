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Аудитор США: причинами неудачи в Афганистане стали высокомерие и лживость

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Tom Brenner/Reuters

Генеральный инспектор правительства Соединенных Штатов по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко заявил, что причинами неудачи в Афганистане стали высокомерие и лживость, сообщает ТАСС.

«Я ссылаюсь на два слова, которые способны охарактеризовать Афганистан [кампанию в этой стране — прим. «Газеты.Ru»]. Одно — это высокомерие, [что] мы можем каким-то образом взять страну, которая в 2001 году находилась в состоянии разрухи, и превратить ее за использованный промежуток времени в маленькую Норвегию. А второе — это лживость», — заявил Сопко.

Аудитор отметил, что Соединенные Штаты преувеличивали свои возможности по изменению Афганистана.

«Мы преувеличивали, более чем преувеличивали. И наши генералы, и наши послы, и все наши должностные лица — перед конгрессом и американским народом, говоря, что мы вот-вот добьемся перелома ситуации. Мы столько раз «добивались перелома», что развернулись на 360 градусов. Мы как волчок. Вот проблема Афганистана», — считает Сопко.

Он подчеркнул, что сказанное выше касается не только Афганистана.

«Считаю, что вы это найдете и в других странах, куда мы входили. Мы должны быть честными. С собой и с американским народом, который за это платит. Не только деньгами, но и кровью. <…> То, что вы видите в Афганистане — это свидетельство проблем нашего собственного правительства. У нас отвратительная кадровая система. У нас отвратительная система [государственных] закупок. <…> И мы отвратительным образом усваиваем уроки <…> крупных действий, подобных тем, которые предпринимали в Афганистане», — утверждает Сопко.

Ранее в российском МИД заявили, что готовы к захвату власти в Афганистане «Талибаном» (организация запрещена в России).

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