Система онлайн-голосования в Москве работает без сбоев

Система онлайн-голосования, которое началось в Москве 29 июля, работает штатно. Сбоев в работе не зафиксировано, приводит ТАСС заявление начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артема Костырко.

«Система работает штатно и стабильно. <…> Серьезных угроз не было», — уточнил он.

До этого заместитель председателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов сказал, что вознаграждение для хакеров, взломавших систему голосования во время тестирования, составит 2 млн. руб.

Москвичи, участвующие в голосовании, смогут протестировать опцию «отложенного решения». Данная функция позволит изменить свой голос в течение 3 часов (того же дня). Протестировать такую возможность захотели 100 горожан. В общей сложности за первые более чем 4 часа в тестовом голосовании поучаствовали свыше 50 тыс. человек.

Тестирование системы онлайн-голосования по общегородским вопросам началось в Москве в четверг в 8.00 и продолжится до 20.00 30 июля. Участников решили спросить об обязательной вакцинации от COVID-19 для определенных групп граждан, а также необходимости развития общественного или личного транспорта.