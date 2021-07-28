В России прокомментировали слова Байдена о «проблемах» Путина

Доктор исторических наук, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал слова американского президента Джо Байдена о том, что у российского главы государства «есть проблемы».

По словам Рогулева, подобные утверждения укоренились среди американских политиков и мешают выстраиванию отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Давайте оставим это на совести Байдена. Мы такого рода высказывания уже слышали и от бывшего шефа Байдена Барака Обамы, который говорил, что в России ничего нет, она ничего не производит и у нее никто ничего не покупает, говорил Маккейн про то, что у нас одни ракеты», — подчеркнул доктор исторических наук.

Рогулев добавил, что подобное демонстрирует, что американский истеблишмент либо сознательно, либо по неведению представляет ситуацию не в реальном свете.

Ранее Байден заявил о том, что у Владимира Путина «есть проблемы» и «это делает его опаснее». По словам американского президента, Путин руководит экономикой, у которой есть только ядерное оружие и нефть.