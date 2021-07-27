Байден заявил о «проблемах» у Путина

Президент США Джо Байден заявил, что у его коллеги Владимира Путина имеются проблемы. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, передает РИА «Новости».

«Он знает, что у него проблемы, и это делает его опасней», — сказал глава Белого дома.

В сообщении пресс-офиса Белого дома сказано, что Байден говорил о прошедшем саммите в Женеве, в котором принял участие он и Путин, а также о том, что у президента России есть в распоряжении лишь ядерное оружие и нефть.

Американский лидер 27 июля нанес визит в офис директора разведки, где обратился к разведсообществу.

«Он знает, что вы лучше, чем его команда, и это его адски беспокоит», — заявил Байден.