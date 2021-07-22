В Донбассе иск России в ЕСПЧ связали со статьей Путина об Украине

Иск России к Украине в ЕСПЧ и недавняя статья президента Владимира Путина говорят об изменении российской политики, сказал «Газете.Ru» депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко.

«В целом политика России на украинском направлении меняется, она становится наступательной. Об этом же говорит и статья президента Владимира Путина, где он сказал, что Москва не позволит из Украины сделать «анти-Россию». Все это в одном ключе», — отметил Руденко.

Депутат непризнанной республики также отметил, что иск в ЕСПЧ — в любом случае правильное решение, так как это или «даст оценку политике Украины», или покажет «сущность всех этих международных структур».

22 июля стало известно, что Россия подала межгосударственную жалобу против Украины в Европейский Суд по правам человека на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Москва обвиняет украинские власти в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми в 2014 году на площади Независимости в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, а также в ходе «антитеррористической операции» в Донбассе.