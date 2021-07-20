Смена власти в Афганистане невозможна без участия глобальных игроков, считает Хамид Карзай

Соединенным Штатам Америки необходимо сотрудничать в Афганистане с Россией, Китаем, Ираном и Пакистаном, военное решение не будет успешным, заявил экс-президент исламской республики Хамид Карзай на дискуссии международного клуба «Валдай», передает интернет-издание «Взгляд».

«Краеугольным камнем этого конфликта является смена власти, которая не будет возможна без сотрудничества США с основными глобальными игроками, которые уже принимают участие в этом процессе. Я имею в виду Россию, Китай, Иран и Пакистан», – цитирует Карзая РИА «Новости».

По его мнению, военное решение «не приведет к успеху ни одной из сторон, только мирным путем можно добиться успеха».

Клуб «Валдай» проводит во вторник онлайн-дискуссию «Афганистан после ухода США: вакуум безопасности навсегда?».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане.

Он также указывал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны.