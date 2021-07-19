В Раде заговорили о тяжелых временах для Украины после статьи Путина

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook оценил статью российского президента Владимира Путина и заявил, что Украину ждут тяжелые времена.

По его словам, это связано с тем, что Киев решил проигнорировать публикацию, не обращая внимания на три главных аспекта.

Во-первых, Кузьмин призвал обратить внимание на присоединение к Украине территорий современного юго-востока и запада страны во времена СССР, которые раньше не принадлежали Киеву.

«Украина могла выйти из СССР только вернув правопреемнику СССР, т.е. России, эти земли: с чем пришла, с тем и должна была уйти. Фактически же Украина вышла из СССР, сохранив за собой территории Донбасса, Крыма, Херсона, Николаева, Одессы и западных областей», — написал он.

Во-вторых, политик отметил слова Путина о том, что Украина стала «антироссийским проектом» после переворота в 2014 году. В-третьих, депутат считает важным заявление о том, что Москва не позволит Киеву использовать территории, которые когда-то принадлежали России, против себя.

«Похоже, ни украинский МИД, ни Офис президента, ни СНБО так ничего и не поняли. Похоже, нас ждут тяжелые времена…» — заключил Кузьмин.

12 июля президент Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой назвал общей бедой «стену», возникшую в последние годы между Россией и Украиной.