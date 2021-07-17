Экс-депутат Рады предрек распад Украины в результате кризиса

В настоящий момент Украина переживает серьезный кризис, который, возможно, обернется развалом страны, считает бывший депутат Рады Евгений Мураев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на политика.

«У нас огромный кризис сейчас в бюджетообразовании, у нас кризис в медицине, кризис в образовании. Сейчас сумасшедший надвигается кризис в энергетике», — объяснил экс--депутат.

Также Мураев считает, что к тяжелой ситуации причастна правящая партия «Слуга народа». По его мнению, уже в ближайшее время страна, вероятно, столкнется с массовыми уличными протестами.

«Если осенью это выплеснется на улицу, все наши соседи вложат сюда и деньги, и средства, чтобы проект «Украина» закончился», — подчеркнул он.

Он уверен, что развал Украины окажется выгодным для всех ее соседей.

«Свои территории хотят Польша, хочет Венгрия, хотят румыны, хотят русские», — добавил бывший депутат Рады.

Ранее депутат Рады рассказал о невозможности блокировки «Северного потока — 2». Александр Дубинский утверждает, что власти Украины вводят своих граждан в заблуждение заявлениями о том, что газопровод до Германии можно заблокировать.