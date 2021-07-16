Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Храпова на пост замминистра МВД

Президент Владимир Путин освободил генерал-полковника полиции Михаила Ваничкина от должности замминистра внутренних дел. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Ваничкин занимал этот пост с июня 2012 года.

На его место был назначен генерал-лейтенант полиции Андрей Храпов, который тем же указом освобождается от занимаемой на данный момент должности.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Храпов — выпускник четвертого потока президентской программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.