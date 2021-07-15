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Жители Китая оценили статью Путина об Украине

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Читатели китайского портала Guancha («Гуаньча») прокомментировали статью президента России Владимира Путина об историческом единстве русского и украинского народов.

Один из комментаторов выразил мнение, что российский лидер прав, поскольку Украина и Россия являются частью славянской цивилизации, а «Украина даже выступает ее колыбелью».

«Жалко, что исторические обиды и реальная геополитика не сблизили две страны. Это огромное горе для всей славянской цивилизации. Сколько было потеряно из-за этих глупых споров, потомки будут горестно оплакивать это! Я считаю, что это большая трагедия», — отметил он.

Другой читатель обратил внимание на то, что если Киев верит в США, то просто позволяет играть с собой до полного уничтожения.

«У [президента Украины Владимира] Зеленского, очевидно, тоже нет времени читать статью, раз он только надергал из нее цитат и все опроверг», — подчеркнул другой пользователь.

Еще один читатель отметил, что Украина столкнулась с традиционным искусством англосаксов: «наносить самому себе увечья, чтобы запугать противника, и провоцировать братьев».

12 июля президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой назвал общей бедой «стену», возникшую в последние годы между Россией и Украиной.

Позднее Путин объяснил, зачем написал статью об Украине.

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