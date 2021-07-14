Володин назвал главную тему статьи Путина про Украину

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что считает главной темой статьи «Об историческом единстве русских и украинцев» президента Владимира Путина является совместное будущее Украины и России. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Все, что пытаются творить украинские власти, — бренно, непрочно. А для народа — нашего единого народа — их действия непорядочны и бессовестны. Вот почему главное в статье Владимира Владимировича Путина — это, конечно, разговор о будущем России и Украины. О будущем совместном, родственном и общенародном», — подчеркнул Володин.

По его утверждениям, статья Путина представляет собой «честный разговор» о многовековом единстве россиян и украинцев, их общих жизни, судьбе, подвигах и исторической памяти.

Володин отмечает, что в проекте «анти-Россия», в который превращается Украина, нет места суверенной стране, а ненависть и озлобление – «зыбкое основание для жизни украинского государства».

Ранее Путин написал аналитическую статью «Об историческом единстве русских и украинцев».