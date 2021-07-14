Захарова раскритиковала попытки ФРГ оправдать доклад ОЗХО по Навальному

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что попытки Германии оправдать временные несостыковки в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу Алексея Навального «шиты белыми нитками». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Вот так все и рисуют на коленке, исправляют, меняют местами, изымают факты, подбрасывают фейки. Ровно поэтому и не отвечают на запросы Генпрокуратуры России — потому что все шито белыми нитками. Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия», — отметила Захарова.

Ранее представитель МИД ФРГ Райнер Бройль выступил с утверждением, что все несостыковки в проекте доклада ОЗХО по ситуации с Навальным связаны с ошибкой в дате, во второй редакции она была исправлена.

До этого постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил, что российская сторона будет добиваться разъяснений от ОЗХО по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Навальным при том, что до этого были названы другие даты их поездки.