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Стали известны возможные преемники Авакова на посту главы МВД

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РИА «Новости»

Арсена Авакова, подавшего в отставку, на посту министра внутренних дел Украины может сменить секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Об этом сообщает NV.ua со ссылкой на источники.

Как утверждает издание, Данилов стал более узнаваем, благодаря участию в рейтинговых телевизионных программах.

Также источники возможным преемником Авакова назвали бывшего директора Центра инфраструктуры и технологий МВД Александра Ефименко. До этого он работал заместителем начальника УМВД в Херсонской области.

Ранее СМИ сообщили, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. По информации источников, Верховная рада может рассмотреть заявление главы МВД 15 июля.

Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года и переназначен на должность 29 августа 2019-го. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.

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