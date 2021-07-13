Лукашенко: Запад перешел к индивидуальному террору в отношении белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что Запад перешел к индивидуальному террору в отношении тех белорусских граждан, которые поддерживают действующую власть в республике, передает ТАСС.

«Мы все время и тогда с вами обсуждали, какой следующий будет этап в Беларуси, так называемой цветной Беларуси или мятежа. С мятежа все началось. [Теперь] они перешли к индивидуальному террору», — сказал белорусский лидер.

По его словам, такой террор применялся по отношению тех людей, которые выступали за государство и государственность, «сейчас уже на депутатов перешли».

Лукашенко отметил, что «мерзавцы подбирают время, атакуя живьем депутатов». Так, он вспомнил ситуацию с главой Либерально-демократической партии Белоруссии и депутатом Палаты представителей Национального собрания Олегом Гайдукевичем, в дом которого неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью.

«Понимаете, дети дома! Пытаются надавить, запугать <...> Ну, я думаю, это дело времени. Мы всех их вычислим, найдем и привлечем к ответственности, причем в такой серьезной форме», — подытожил Лукашенко.

Ранее Лукашенко в рамках ответа на санкции Запада поручил правительству обратить внимание на работу иностранных компаний в стране, а также на транзит грузов через территорию республики