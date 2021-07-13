Путин направил президенту Ирака телеграмму с соболезнованиями

Президент России Владимир Путин направил иракскому коллеге Бархаму Ахмеду Салеху телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью 90 человек при пожаре в больнице для больных коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования по поводу трагических последствий пожара в больнице города Насирия. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — приводит пресс-служба слова российского лидера.

Накануне в иракском городе Насирия, произошел пожар в больнице для больных коронавирусом. Причиной трагедии стало неаккуратного обращения с кислородным баллоном, что привело к его взрыву. В связи со случившимся премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми объявил в стране траур по погибшим, поручив создать специальную комиссию по расследованию причин и всех обстоятельств трагедии. В результате пожара погибли 90 человек.