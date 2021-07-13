Переговоры Путина и Лукашенко начались в Петербурге

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Санкт-Петербурге, сообщает «БелТА».

Встреча глав государств проходит в Константиновском дворце.

Утром 13 июля стало известно, что главы России и Белоруссии проведут рабочую встречу, Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, на встрече будет обсуждаться российско-белорусское торгово-экономическое сотрудничество, а также международные дела и попытки коллективного Запада раскачивать ситуацию в Белоруссии.