Лукашенко прибыл в Петербург для встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во вторник, 13 мая, пройдет рабочая встреча лидеров двух стран в Петербурге.

В последний раз Путин и Лукашенко виделись 28 мая в Сочи. В ходе встречи в резиденции Бочаров Ручей лидеры обсуждали партнерство двух стран — в сфере торговли и экономики, энергетики и культурно-гуманитарные вопросы. Переговоры длились больше пяти часов.

В начале июля российский президент во время онлайн-форума заявил, что Россия продолжит оказывать всестороннюю помощь Белоруссии. Также Путин отметил, что Белоруссия является для России не только добрым соседом, но и ближайшим союзником.