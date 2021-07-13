Путин и Лукашенко встретятся в Санкт-Петербурге 13 июля

В Санкт-Петербурге во вторник, 13 июля, президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает «Пул Первого».

«Главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику», — говорится в сообщении.

В пресс-службе белорусского лидера отметили, что этот визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч глав государств для обсуждения актуальных вопросов.

В последний раз Путин и Лукашенко виделись 28 мая в Сочи. В ходе встречи в резиденции Бочаров Ручей лидеры обсуждали партнерство двух стран — в сфере торговли и экономики, энергетики и культурно-гуманитарные вопросы. Переговоры длились больше пяти часов.