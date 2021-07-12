Зеленский: необходимо «давить на РФ» для проведения «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости оказывать давление на Россию, чтобы провести встречу лидеров «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне кажется, что все страны, мы все вместе должны обращаться к российской стороне и давить на то, чтобы была встреча в «нормандском формате», и все-таки мы закончили войну на востоке Украины и вернули наши незаконно аннексированные территории», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» написал, что властям Украины не нужен Донбасс, о чем говорит их политика в отношении этой территории.

«Нормандская четверка» — группа руководителей четырех стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.