Президент Кубы призвал коммунистов выйти на улицы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес призвал коммунистов выйти на улицы для предотвращения провокаций во время протестов против действующей власти, сообщает телеканал Cubavisión Internacional.

«Мы не позволим никаким контрреволюционным наемникам, проданным американской империи, спровоцировать дестабилизацию. Будет революционный ответ. Вот почему мы призываем всех коммунистов выйти на улицы, где будут происходить эти провокации, и решительно противостоять им», — заявил Диас-Канель.

На Острове Свободы в воскресенье, 11 июля, начались акции протеста, в которых принимают участие тысячи людей. По данным местных СМИ, акции проходят в восьми крупных городах Кубы, в том числе в столице, Гаване.

Протестующие требуют «проведения свободных выборов» и решения социальных проблем, в первую очередь нехватки продовольствия. Отмечается, что участники протеста грабят государственные туристические магазины и выказывают неповиновение полиции.

В США ряд политиков кубинского происхождения призвали президента США Джо Байдена вмешаться в протесты на Кубе.