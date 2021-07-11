Депутат Рады назвал Украину «колыбелью фашизма в Европе»

Нынешняя Украина — это колыбель фашизма в Европе, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Депутат напомнил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ранее назвал украинского лидера Владимира Зеленского «первым президентом национал-патриотом».

«Не удивлюсь, если они уже начали обсуждать на закрытых заседаниях СНБО создание гетто для евреев и очищение украинской земли от русских. Украина сегодня — это колыбель фашизма в Европе!» — написал Кива в своем Telegram-канале.

Ранее в СНБО понадеялись на «развал» России.

Ранее Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело в отношении Кивы из-за использования шапки с кокардой Советской армии.