Серега назвал рукопожатие Лукашенко самым крепким в Европе

Белорусский певец Серега (настоящее имя Сергей Пархоменко) считает, что у президента Александра Лукашенко самое крепкое рукопожатие в Европе. Об этом сообщает агентство БелТА.

В ходе республиканского праздника «Купалье» исполнитель проверил на крепость рукопожатие президента Белоруссии.

В завершение своего выступления Серега попросил проверить на крепость рукопожатие Александра Лукашенко, чтобы не доверять чужим мнениям на этот счет. В итоге он сделал вывод, что рукопожатие самое сильное в Европе.

Сам Серега отметил, что в «Купалье» принимал участие впервые.

«Тренировался упорно, вокальное мастерство совершенствовал, мастерство шоумена. И вот я дорос», — пояснил артист.

Ранее Лукашенко нашел чем ответить на санкции ЕС. В качестве одного из вариантов глава государства отдал поручение об ограничении транзита товаров из Германии через территорию Белоруссии.