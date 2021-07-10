Захарова заявила о нестыковке в отчете ОЗХО по отравлению Навального

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального есть нестыковка. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Захарову смутила информация о том, что группа ОЗХО для оказания помощи была отправлена в Россию в тот же день, когда произошло отравление. По ее мнению, «зная бюрократию немцев, зная бюрократию ОЗХО», невозможно представить, что это могло произойти так быстро.

«20 августа 2020 года российский гражданин Навальный только перелетал из Томска в Омск, а группа ОЗХО была уже отправлена для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление химическим оружием»,— написала она.

По мнению дипломата, Германия «должна была хотя бы что-то иметь в руках», чтобы подготовить заявку в ОЗХО с просьбой об оказании помощи в расследовании отравления химическим оружием.

В августе прошлого года самолет, в котором летел Алексей Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда политика доставили в больницу. Затем его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие врачи заявили о его отравлении боевым ядом из группы «Новичок».