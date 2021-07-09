Путин и Байден провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, сообщает Белый дом.

«Лидеры высоко оценили совместную работу своих команд после российско-американского саммита, которая привела к единодушному решению возобновить трансграничную гуманитарную помощь Сирии», — говорится в заявлении американской администрации.

Кроме того, в ходе разговора Байден и Путин обсудили кибератаки с использованием программ-вымогателей.

«Президент Байден подчеркнул необходимость того, чтобы Россия приняла меры по пресечению деятельности использующих программы-вымогатели групп, действующих из России», — отмечает Белый дом.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что между Россией и США открылось окно для нормализации отношений после саммита в Женеве.

Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве.