Спецпредставитель Байдена по климату посетит Москву

Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри на следующей неделе отправится в Москву, чтобы обсудить с официальными лицами страны глобальное сотрудничество в борьбе с изменением климата. Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепартамента.

Согласно сообщению, поездка будет проходить с 12 по 15 июля.

29 июня президент США Джо Байден рассказал на съезде демократов о двух вопросах, по которым могут сотрудничать Москва и Вашингтон — это сферы нераспространения ядерного оружия и борьбы с изменением климата.

16 июня состоялся саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. В рамках пресс-конференций оба политика в частности поднимали вопросы о возможности совместной работы в борьбе с изменениями климата.