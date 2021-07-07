Путин призвал губернаторов проводить прямые линии с жителями не реже раза в год

Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям минимум раз в год напрямую общаться с жителями. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам прямой линии, опубликованное на сайте Кремля.

«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации регулярно, но не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов», — говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что в случае необходимости администрация президента России будет оказывать технологическую и консультационную помощь в организации мероприятия.

30 июня Путин ответил на вопросы россиян в ходе «Прямой линии». За 3 часа 42 минуты прозвучало 68 обращений от граждан по самым разным вопросам — от проблем, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, до различных аспектов внутренней и внешней политики страны.