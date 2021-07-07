Песков: отношения России и Британии находятся в подмороженном состоянии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления Лондона о намерении продолжать нарушение границ вызывают обеспокоенность.

Он уточнил, что консультации между Россией и Великобританией о ситуации в Черном море не ведутся.

«Не ведутся, отношения в подмороженном состоянии, заявления вызывают обеспокоенность. В данном случае каждый раз, когда будет нарушаться государственная граница, будут приниматься меры, которые необходимо принимать», — заявил Песков.

Он также ответил, как избежать инцидентов в Крыму, подобных ситуации с британским эсминцем.

«Да просто нужно не нарушать российскую государственную границу таким провокационным образом», — сказал он.

30 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» прокомментировал инцидент с британским эсминцем HMS Defender.

«Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань Третьей мировой, потому что те, кто делает это, знают, что не выйдут победителями из этой войны», — сказал он.

23 июня Минобороны РФ заявило, что эсминец ВМФ Великобритании HMS Defender («Защитник») нарушил российскую морскую границу у берегов Крыма в районе мыса Фиолент. Пограничники на корабле береговой охраны открыли предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М, по данным российской стороны, «выполнил предупредительное бомбометание» по курсу британского эсминца. После этого HMS Defender покинул российские воды.