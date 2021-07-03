Посол Антонов прокомментировал ситуацию с обменом заключенными между РФ и США

Вопрос о вероятном обмене заключенными между Россией и Соединенными Штатами пока не перешел в практическую плоскость. Об этом в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

По словам дипломата, в настоящий момент продолжается умственная работа по данной теме.

«Вопрос обмена — это очень серьезный вопрос, на данном этапе эта проблема в практическое русло не переведена. Действительно, звучала такая мысль, я думаю, что этот вопрос требует еще дополнительной, очень серьезной проработки», — уточнил Антонов в ходе эфира.

В июне в МИД назвали число находящихся в тюрьмах России американцев. Мария Захарова добавила, что в тюрьмах в США содержится около сотни россиян.

Также президент РФ Владимир Путин заявил о том, что может рассмотреть обмен заключенными между Россией и США. Как отмечал глава государства, он в курсе того, что в России есть граждане США, которые находятся в тюрьме.