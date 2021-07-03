Прилепин сравнил Миронова и Зюганова со Сталлоне и Шварценеггером

Отношения лидера КПРФ Геннадия Зюганова и сопредседателя «Справедливой России – За правду» (СРЗП) Сергея Миронова напоминают взаимодействие актеров Сильвестра Сталонне и Арнольда Шварцнеггера. Такую точку зрения в интервью «Газете.Ru» озвучил сопредседатель СРЗП Захар Прилепин.

«Это как договор между Сталлоне и Шварценеггером. Они 5-10-15-20 лет говорили, что никогда в жизни на одной площадке не снимутся. На самом деле просто не было для этого возможности и сценария. Сценарий появился — и прекрасно снялись, и заработали сверхуспех. Вот это то же самое», — сказал Прилепин, отвечая на вопрос о возможной коалиции между КПРФ и СРЗП.

Сталлоне и Шварценеггер сначала вместе участвовали в съемках боевика «Неудержимые» (2010), а затем сыграли в 2013 году в фильме «План побега». Сообщалось, что первый, увидев сценарий этой киноленты, сразу связался с бывшим конкурентом, который не стал отказываться от предложения.

Захар Прилепин также рассказал, как забыл позвонить Геннадию Зюганову для обсуждения возможной коалиции двух партий.

Полный текст интервью Прилепина о его контактах с Кремлем, отношении к либералам и желании застроить всю Россию памятниками Сталину читайте на «Газете.Ru».