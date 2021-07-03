Украинские СМИ сочли слова Путина об Украине предупреждением Киеву

Слова президента России Владимира Путина об Украине, сказанные им в ходе «Прямой линии», являются предупреждением для Киева и «списком условий» для встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, считает «Страна.ua».

По мнению издания, больше всего Россию волнует сотрудничество Украины со странами североатлантического альянса. В частности, автор материала обращает внимание на высказывание российского лидера об инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море, проход которого «был явно согласован с украинскими властями».

Так, слова Путина о том, что потопление или захват корабля не вызвали бы новой мировой войны журналисты издания сочли «явным намеком на то, что в следующий раз последствия будут серьезнее».

«Путин дает сигнал, что компромиссы по Украине возможны, если стороны уйдут от наращивания военного присутствия у российских границ и милитаризации украинской территории», – говорится в материале.

Кроме того, издание отмечает, что российский президент «явно не готов» разговаривать с Киевом, пока на Украине преследуют дружественные Москве политические силы и дискриминируют русскоязычных.

«Видимо, если по данным пунктам не будет никаких подвижек со стороны Украины и Запада, Путин встречаться с Зеленским не планирует. По сути, изложенное выше – это и есть список условий Москвы и для Киева, и для Вашингтона с европейцами», – заключает автор статьи.

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