Финляндия поддержала идею Меркель по налаживанию диалога с Россией

Финляндия поддержала идею Германии и Франции возобновить диалог с Россией, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью французской газете «Монд». Об этом сообщает ТАСС.

«Финляндия поддерживает эту идею. Отказ от диалога с Россией не дал результатов <…> Мы должны быть очень точными и твердыми в отношениях с Россией, но нам также необходим диалог, если мы хотим влиять на ее позицию», — сказала Марин.

При этом, считает премьер, необходимо соблюдать политические принципы ЕС и «оставаться едиными в этих вопросах». Кроме того, по словам Марин, Евросюзу следует участвовать в переговорах по контролю над вооружениями.

«Она не должна оставаться в стороне и ждать, пока другие обсудят эти вопросы», — пояснила политик.

Идею налаживания диалога с Россией ранее выдвинула в ЕС канцлер Германии Ангела Меркель. По ее мнению, страны союза должны обсуждать касающиеся России проблемы не друг с другом, а напрямую с российским лидером Владимиром Путиным. По ее мнению, что отношения между Москвой и Брюсселем оставляют желать лучшего, но и «во времена Холодной войны велись переговоры». Такую инициативу поддержал и глава Франции Эммануэль Макрон.

В качестве возможной площадки для такого диалога Меркель предложила саммит ЕС — Россия.