В Кремле не ждут, что США откажутся от недружественного отношения к России

Россия не ожидает изменения недружественной линии США по отношению к ней. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Что выйдет из этого конструктивного характера женевских переговоров, мы пока не понимаем <...> Мы не склонны носить «розовые очки», — сказал Песков.

По его словам, недавняя встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом была конструктивной, но лидеры «не говорили в унисон».

«Публичная риторика у себя дома и публичная риторика президента США, выступающего в Конгрессе, это одно. А тон переговоров — это совсем другое», — отметил Песков.

В ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным российский лидер подчеркнул, что от Байдена «многое зависит» и выразил надежду на то, что отношения между странами «войдут в нормальные рамки».

Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв. Путин назвал встречу в целом результативной. По его словам, разговор был открытым, при общении сторон никакого давления друг на друга не было.