В «Яблоке» призвали импортировать вакцины ради признания «Спутника V» в ЕС

Признание иностранных вакцин от коронавируса в России может помочь регистрации российских препаратов, в том числе «Спутника V», в Евросоюзе, рассказал «Газете.Ru» пресс-секретарь партии «Яблоко» Игорь Яковлев. Так он прокомментировал обращение партии к премьер-министру Михаилу Мишустину с призывом разрешить ввоз иностранных препаратов в Россию.

«Сложно отрицать, что вопрос о признании иностранных вакцин в России или о признании российских вакцин за рубежом не медицинский, а политический. Если бы Россия сделала шаг в сторону признания и одобрения иностранных вакцин, то Евросоюзу, возможно, под влиянием общественного мнения тоже бы ничего не оставалось, как признать «Спутник V». Это было бы логично и правильно, потому что речь о жизнях людей, а не о политике», — отметил Яковлев.

По его словам, партия не видит серьезных препятствий для допуска иностранных вакцин в Россию, поскольку речь идет только о тех препаратах, которые прошли необходимую сертификацию, проверку и исследование такими серьезными организациями как ВОЗ и Европейское агентство по лекарственным средствам — «нет оснований не доверять этим инстанциям».

«Речь не идет о том, что иностранные вакцины хуже или лучше российских. Речь идет о том, что сейчас остро встал вопрос вакцинации. Очевидно, что темпы вакцинации недостаточны и существует большое недоверие к ней как к процессу и к самим вакцинам от коронавируса. Люди опасаются каких-то последствий и даже президент России вынужден тратить значительную часть своей «прямой линии» на объяснение того, что вакцинироваться — это полезно», — указал Яковлев.

Российская власть признает сложность этого процесса и одним из возможных шагов к повышению доверия россиян к вакцинации как раз и может стать ввоз иностранных вакцин, уверен пресс-секретарь «Яблока», поскольку люди, которые не хотят прививаться российскими вакцинами, смогут сделать прививку каким-то другим препаратом.

Ранее президент России Владимир Путин на «прямой линии» заявил, что в России уже вакцинировались около 23 млн человек. Глава государства рассказал, что привился препаратом «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».