Псаки отреагировала на высказывания Путина по инциденту в Черном море

Цель США заключается в том, чтобы двигаться в направлении более стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джена Псаки, комментируя слова президента РФ Владимира Путина по инциденту с британским эсминцем в Черном море. Трансляция пресс-конференции опубликована в Twitter-аккаунте Белого дома.

«Он [Байден] объявил о ряде дальновидных действий в этом отношении, без сомнений, это определяет нашу стратегию», — заявила Псаки.

Отвечая на вопрос о том, был ли инцидент в Черном море заранее запланированной провокацией США и Великобритании, Псаки ответила, что не обладает информацией для того, чтобы как-то прокомментировать это.

«У меня нет ничего, чтобы [предоставить] детали или подтвердить», — ответила пресс-секретарь Белого дома, предложив задавшему вопрос журналисту обратиться в Пентагон для получения «какой-либо конкретики».

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что нарушение российской границы британским эсминцем было очевидной провокацией, в которой участвовала как британская, так и американская сторона.