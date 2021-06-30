Украинский депутат отреагировал на заявление Путина о едином народе

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива согласился с утверждением президента РФ Владимира Путина, что русский и украинский народ едины. Об этом сообщается в Telegram-канале парламентария.

«Мы — украинцы и русские — один народ. И для нас красная звезда навсегда останется символом нашей общей победы над фашизмом, над злом. Так было, так есть и так будет», — говорится в видеообращении депутата Рады.

30 июня президент Владимир Путин подчеркнул, что «украинцы и русские — это вообще один народ». Российский президент ответил на вопрос, почему Украина не попала в российский список недружественных стран.

Во время «Прямой линии» Владимир Путин также пообещал, что напишет отдельную статью по поводу единства народов Украины и России. Президент России считает, что «сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к нам».

Еще эксперт оценил «Прямую линию» с Владимиром Путиным. По словам Виктора Потуремского, президент сделал много важных заявлений.