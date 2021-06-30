Лавров: РФ и США необходимо разрешить нездоровую ситуацию в вопросе с дипмиссиями

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москве и Вашингтону необходимо обнулить нездоровую ситуацию в вопросе функционирования дипмиссий. Об этом сообщает ТАСС.

«По вопросам деятельности наших дипломатических миссий. <…> Давайте обнулять всю эту нездоровую неприемлемую ситуацию», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что американское посольство в России после 1 августа ограничит предоставление консульских услуг.

16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон.

24 июня российский посол в США Анатолий Антонов и американский посол в России Джон Салливан вернулись к работе.

Антонов покинул Вашингтон в марте для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.

После этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.