Путин объявил о поддержке «Единой России» на предстоящих выборах

Президент РФ Владимир Путин поддержит «Единую Россию» в предстоящей избирательной кампании в Госдуму. Об этом президент заявил в ходе «Прямой линии» с россиянами.

Он пояснил, что жизнь не состоит из «постоянных праздников» и раздачи денег. Президент убежден, что решения власти должны приниматься профессионально.

По его словам, в 90-е годы большое число решений являлись заведомо неисполнимыми, принимаемыми ради обмана избирателей. В дальнейшем ответственность за их неисполнение «сваливалась» на кого-то еще.

««Единая Россия» не ведет себя таким образом. И даже если надо принимать не очень популярные, но необходимые для людей, для судеб нашей страны решения, депутаты «Единой России» идут на это. В известной степени себе во вред», — пояснил Путин.

Глава РФ подчеркнул, что это создает прочную базу для принятия необходимых стране решений.

Выборы в Госдуму пройдут 17—19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.