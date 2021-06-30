В Госдуме прокомментировали отношения России и Украины

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что политики, которые пытаются «стравить» русских и украинцев, все-таки не смогут добиться своей цели, сообщает RT.

По словам Бальбека, украинский народ никогда не хотел вражды с Россией.

«Да, сегодня официальный Киев ведет мощную пропагандистскую кампанию против нашей страны. Это дает определенные результаты. Но в то же время простые украинцы ездят в Крым и рассказывают своему окружению, как живет полуостров в России, таким образом нивелируя вранье киевских масс-медиа», — объяснил депутат.

30 июня во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев одним народом.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил его высказывание.

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