Путин оценил работу Госдумы седьмого созыва

Государственная дума седьмого созыва работала на должном уровне, результаты ее деятельности соответствовали современным требованиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время «прямой линии».

«И результаты работы соответствовали тем требованиям, которые предъявлялись ситуацией и страной к работе высшего представительного и законодательного органа России», — сказал он.

Выборы нижней палаты парламенты прошли в августе 2016 года. Следующие выборы состоятся 19 сентября 2021 года.

Ранее эксперт оценил участие Партии пенсионеров в выборах в Госдуму: политолог Михаил Виноградов рассказал, что попадание в выборную повестку Партии пенсионеров – интересная заявка, которая может оказаться неуютной для других участников предвыборной гонки. В случае, если партия соберет ожидания, это может оказаться проблемой для целого ряда партий, считает Виноградов.