Путин ответил на вопрос о преемнике

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о преемнике.

«С одной стороны, говорят: свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. С другой, моя задача, моя ответственность заключается в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. Подойдет время и я надеюсь, что смогу сказать: такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как Россия», — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что в итоге решение принимает народ в ходе голосования.

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