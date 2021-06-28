Путин и Си Цзиньпин проводят закрытую видеоконференцию

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин в понедельник, 28 июня, проводят видеоконференцию по специальному закрытому каналу, что позволит провести встречу с самым высоким грифом секретности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Наличие такого канала, безусловно, свидетельствует об особом доверительном партнерском характере отношений между нашими странами», — сказал представитель Кремля.

Переговоры проводятся по случаю 20 лет со дня подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Договор был подписан в 2021 году главами РФ и КНР. В марте текущего года стороны договорились об автоматическом продлении договора на пять лет.

Ранее в мае Путин заявил, что за время, прошедшее с момента подписания соответствующего договора с Пекином, Россия и КНР достигли существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия в политике, международных делах, торговле и экономике, культурно-гуманитарных обменах.