Лавров заявил, что США хочет настроить баланс интересов с Россией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин и глава США Джо Байден в рамках переговоров в Женеве выразили желание выстроить отношения между странами на балансе интересов. Об этом он написал в своей статье, которую опубликовали газета «Коммерсантъ» и журнал «Россия в глобальной политике».

Дипломат отметил, что разговор лидеров двух стран на саммите получился «откровенным и в целом конструктивным».

По его словам, этот разговор завершился тем, что Путин и Байден договорились начать предметный диалог «о стратегической стабильности при важнейшей констатации недопустимости ядерной войны», а также достигли пониманий «о целесообразности консультаций по вопросам кибербезопасности, деятельности дипмиссий, судьбе отбывающих наказание граждан России и США и по ряду региональных конфликтов».

Как сообщил Лавров, глава российского государства четко обозначил, что «результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение обоюдоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах».

«На переговорах возражений не прозвучало», — указал Лавров.

Однако, по словам главы внешнеполитического ведомства, практически сразу по завершении переговоров американские официальные лица, включая участников встречи в Женеве, начали напористо транслировать прежние установки: «мол, мы Москве указали, четко предупредили, обозначили требования».

«Причем все эти «предупреждения» стали сопровождаться угрозами: если Москва «в течение нескольких месяцев» не примет изложенные ей в Женеве «правила игры», то будет подвержена новому давлению», — написал Лавров.

Он подчеркнул, что «вне зависимости от чьих-либо амбиций и угроз» Россия и в дальнейшем будет проводить «суверенный, независимый внешнеполитический курс и одновременно всегда предлагать объединительную повестку дня в международных делах на основе реалий культурно-цивилизационного многообразия современного мира».

«Конфронтация, чем бы она ни мотивировалась, — не наш выбор», — отметил Лавров.

Он добавил, что РФ также продолжит содействовать созданию такой культуры межгосударственного общения, «которая основывалась бы на высших ценностях справедливости» и позволила как большим, так и малым государствам «развиваться мирно и свободно».

В этой же статье Лавров написал, что Евросоюз «подпевает заскорузлой» позиции США по России.

Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.