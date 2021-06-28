В КНР заявили, что верят в успешное развитие России под руководством Путина

Высшее руководство КНР верит в успешное развитие России под руководством президента РФ Владимира Путина. Такое заявление сделал заместитель главы отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Го Ечжоу, передает ТАСС.

По его словам, китайские власти уверены, что под руководством Путина «российский народ сможет добиться реализации всех поставленных задач государственного развития».

Ечжоу отметил, что в последние годы руководство России смогло добиться значительных успехов в социально-экономическом развитии страны.

Он также рассказал, что в Китае «с радостью наблюдают», как РФ «успешно поддерживает внутриполитическую стабильность, как жизнь россиян постоянно улучшается».

«Желаем РФ добиться еще более крупных успехов на пути развития», — добавил представитель китайской компартии.

Ранее в июне Путин заявил, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня.

В дальнейшем российский лидер констатировал, что за последние годы и десятилетия между Россией и КНР сложились отношения стратегического партнерства, был достигнут большой уровень доверительности и сотрудничества.