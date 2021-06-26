Россия и США обсудят визы и работу посольств

Россия и США на следующей неделе предметно обсудят выдачу виз и работу заграничных представительств. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

Дипломат также прокомментировал возвращение в Москву американского посла в РФ Джо Салливана.

«Мы будем готовы со всем вниманием, со всей ответственностью подойти к сигналам, которые он нам передаст, исходя из тех указаний, инструкций, которые ему, предполагаю, были даны в ходе его завершившегося пребывания в Вашингтоне», — сказал Рябков.

24 июня российский посол в США Анатолий Антонов и американский посол в России Джон Салливан вернулись к работе.

Антонов покинул Вашингтон в марте для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.

После этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.

16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон.