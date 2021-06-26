В Киеве рассказали, как еврокомиссар на встрече с Россией бросался карандашами

Участница украинской делегации на переговорах в Брюсселе в 2014 году между «Нафтогазом» и «Газпромом» при посредничестве Еврокомиссии Лана Зеркаль рассказала, что еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер вел себя странно и бросался карандашами. Об этом передает LB.ua.

«Эттингер, действительно, сыграл важную роль. В ходе переговоров, бывало, бросал карандаши то в нас, то в русских. В буквальном смысле», — сказала Зеркаль.

По словам участницы украинской делегации, у нее даже есть соответствующая фотография. Тем не менее, она подчеркнула, что Россия и Украина смогли достигнуть договоренностей благодаря Эттингеру, который настаивал на разделении ответственности между сторонами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы обсудить отношения, однако в позиции Киева «вопросов больше, чем ответов».