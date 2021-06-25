В США назвали возможные сферы сотрудничества с Россией

Вашингтон видит возможность сотрудничества с Россией по вопросам кибербезопасности, заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Об этом сообщает ТАСС.

Она назвала недавний саммит Россия-США «очень продуктивным».

«Мы назвали России ряд сфер, в которых мы можем сотрудничать», — сказала Нуланд.

В числе возможных сфер для сотрудничества она выделила стратегическую стабильность, доставку гуманитарной помощи в Сирии, а также «пресечение деятельности преступников», которые применяют вирусы-вымогатели.

Ранее директор российского ФСБ Александр Бортников заявил, что Россия будет работать с США по поиску хакеров в рамках действующих договоренностей между американским лидером Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным о потенциальном сотрудничестве в области обеспечения кибербезопасности.

16 июня Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в Женеве. Главы государств подтвердили взаимную приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и договорились запустить комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.

Позднее российский президент назвал киберпреступность, конфликты, активность трансграничных криминальных группировок и наркобизнес поводами для беспокойства мирового сообщества, подчеркивая масштабный и глобальный характер этих проблем. По его словам, они требуют объединения усилий всех стран на основе международного права, целей и принципов устава ООН.