В Кремле назвали решением Белоруссии изменение меры пресечения Сапеге

Изменение меры пресечения россиянке Софии Сапеге, задержанной в Минске вместе со своим парнем, сооснователем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, является решением белорусских властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Де-юре это решение властей Республики Беларусь. Что касается интересов Сапеги, они защищались нашими дипломатами и по другим каналам», — сказал Песков.

Ранее Сапегу и Протасевича перевели под домашний арест. Обвинения при этом с них не снимали. Адвокат Сапеги Антон Гашинский предположил, что изменение меры пресечения может быть связано со встречей президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

По словам защитника россиянки, она находится на съемной квартире в Минске и имеет возможность общаться с родителями.

Сапега и Протасевич были задержаны 23 июня после экстренной посадки в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Причиной стало анонимное ложное сообщение в службу безопасности аэропорта о минировании самолета. Впоследствии задержанные были переведены в СИЗО КГБ в Минске, а на Западе, в частности — в США, Великобритании и Германии, — призвали запретить полеты над Белоруссией за «безрассудные действия, поставившие пассажиров и экипаж под угрозу».

В отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК Белоруссии, включая «организацию массовых беспорядков». Сапеге инкриминируют 342-ю статью («организация групповых действия, грубо нарушающий общественный порядок») и статью 130 («разжигание социальной вражды и розни»).