В МИД рассказали об активной работе с США по проверкам в рамках ДСНВ-3

Россия и США активно работают над возобновлением проверок в рамках продленного ДСНВ-3. Об этом рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА «Новости».

«Мы приступили к обсуждению этого вопроса, активно прорабатываем», — ответил он на соответствующий вопрос.

Дипломат уточнил, что определенных договоренностей пока нет, потому что на это влияет продолжающаяся пандемия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что президент США Джо Байден принял ответственное и своевременное решение, когда продлил на пять лет Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов.