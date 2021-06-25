Климкин испугался идеи Меркель о саммите ЕС с участием Путина

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал сообщения о том, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель при поддержке президента Франции Эммануэля Макрона предложила пригласить главу России Владимира Путина на саммит Евросоюза.

Он счел такое предложение «глупым».

«Есть риск, что теперь в нормандском формате мы будем против России, Германии и Франции, а не вместе против России. Это было бы совсем плохо. Надо дружелюбных политиков в этих странах и наших друзей в Евросоюзе воспитывать. Так Меркель и к «нормальности» в отношениях с Россией будет стремиться», – написал экс-министр на своей странице в Facebook.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщило, что Меркель предложила Евросоюзу рассмотреть возможность приглашения президента России Владимира Путина на саммит европейских лидеров. Такую инициативу поддержал и глава Франции Эммануэль Макрон.

После появления такой информации исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что не планирует участвовать в возможном саммите Евросоюз — Россия.