Климкин испугался идеи Меркель о саммите ЕС с участием Путина

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует «испортить праздник футбола» в... Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует «испортить праздник футбола» в...
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует «испортить праздник футбола» в...
РИА Новости

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал сообщения о том, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель при поддержке президента Франции Эммануэля Макрона предложила пригласить главу России Владимира Путина на саммит Евросоюза.

Он счел такое предложение «глупым».

«Есть риск, что теперь в нормандском формате мы будем против России, Германии и Франции, а не вместе против России. Это было бы совсем плохо. Надо дружелюбных политиков в этих странах и наших друзей в Евросоюзе воспитывать. Так Меркель и к «нормальности» в отношениях с Россией будет стремиться», – написал экс-министр на своей странице в Facebook.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщило, что Меркель предложила Евросоюзу рассмотреть возможность приглашения президента России Владимира Путина на саммит европейских лидеров. Такую инициативу поддержал и глава Франции Эммануэль Макрон.

После появления такой информации исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что не планирует участвовать в возможном саммите Евросоюз — Россия.