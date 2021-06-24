Премьер-министр Нидерландов отказался участвовать в саммите с Путиным

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте рассказал, что не планирует участвовать в вероятном саммите Евросоюз--Россия. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не возражаю против того, чтобы с Владимиром Путиным встретились два лидера. Сам я не буду встречаться с Владимиром Путиным», — рассказал и.о. премьера Марк Рютте.

По информации Financial Times со ссылкой на дипломатические источники, лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС поставил вопрос о приглашении президента России Владимира Путина на данную встречу.

Летом прошлого года Нидерланды подали жалобу в ЕСПЧ против России по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины. Позднее Россия вышла из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по катастрофе.

Ранее Макрон заявил, что саммит ЕС и России может помочь урегулировать разногласия.